هذا عدد التذاكر المطلوبة لحضور مونديال قطر لحد الآن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدد التذاكر المطلوبة من مشجعي كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022، بلغ 17 مليون تذكرة، خلال المرحلة الأولى من المبيعات ..

واستمرت الفترة الأولى من مبيعات التذاكر لمدة 20 يوما فقط، واختتمت الثلاثاء، وأشارت الأرقام إلى أن المشجعين من داخل قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.

وجاءت الطلبات خلال فترة تخصيص التذاكر بنظام القرعة من عدة دول مثل الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ووصل عدد الطلبات على تذاكر المباراة النهائية في إلى 1.8 مليون طلب تذكرة.

وسيقدم مركز التذاكر بالفيفا المعلومات اللازمة الخاصة بالفترة الثانية من مرحلة المبيعات الأولى، التي ستشهد بيع التذاكر وفق أسبقية التقدم لشرائها.