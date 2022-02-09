-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
رياضة

هذا عدد التذاكر المطلوبة لحضور مونديال قطر لحد الآن

سليم.ع
  • 111
  • 0
هذا عدد التذاكر المطلوبة لحضور مونديال قطر لحد الآن
أرشيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدد التذاكر المطلوبة من مشجعي كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022، بلغ 17 مليون تذكرة، خلال المرحلة الأولى من المبيعات ..

واستمرت الفترة الأولى من مبيعات التذاكر لمدة 20 يوما فقط، واختتمت الثلاثاء، وأشارت الأرقام إلى أن المشجعين من داخل قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.

وجاءت الطلبات خلال فترة تخصيص التذاكر بنظام القرعة من عدة دول مثل الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ووصل عدد الطلبات على تذاكر المباراة النهائية في إلى 1.8 مليون طلب تذكرة.

وسيقدم مركز التذاكر بالفيفا المعلومات اللازمة الخاصة بالفترة الثانية من مرحلة المبيعات الأولى، التي ستشهد بيع التذاكر وفق أسبقية التقدم لشرائها.

مقالات ذات صلة
الصحافة الفرنسية كانت قاسية مع بلايلي

الصحافة الفرنسية كانت قاسية مع بلايلي

مدرب ليفربول يعلّق على مواجهة صلاح وماني في نهائي “الكان”

مدرب ليفربول يعلّق على مواجهة صلاح وماني في نهائي “الكان”

السنيغال تخلف الجزائر وتُحرز اللقب الإفريقي

السنيغال تخلف الجزائر وتُحرز اللقب الإفريقي

بن زية يعود إلى تركيا

بن زية يعود إلى تركيا

هذا ما قالته الصحف المصرية والسنغالية عن نهائي العرس الإفريقي

هذا ما قالته الصحف المصرية والسنغالية عن نهائي العرس الإفريقي

هذا ما قاله مدرب بريست عن أداء بلايلي أمام رين

هذا ما قاله مدرب بريست عن أداء بلايلي أمام رين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد