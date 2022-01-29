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رياضة

هذا عدد الطلبات على تذاكر مونديال قطر في ظرف أسبوع

سليم.ع
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هذا عدد الطلبات على تذاكر مونديال قطر في ظرف أسبوع
أرشيف

يتواصل الإقبال الجماهيري من مختلف بلدان العالم، على تذاكر مونديال قطر، حيث بلغ عدد الطلبات في ظرف أسبوع واحد 2.7 مليون طلب..

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن أحدث الإحصائيات تشير إلى استقبال الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى الآن ما يزيد عن 2.7 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال في أقل من أسبوع واحد فقط.

ويتصدر المتقدمون لشراء التذاكر من دولة قطر قائمة أول 10 دول، تليها الأرجنتين ثم المملكة المتحدة، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وألمانيا، والإمارات، والهند، والبرازيل.

ووفقا لما أعلنته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022، فإن سعر المقعد لمباريات دور المجموعات يبدأ من 250 ريال للزوار الدوليين، فيما سيحصل سكان قطر على خصومات خاصة تصل إلى 40 ريال للتذكرة الواحدة.

وتستمر مرحلة التقدم لطلبات شراء التذاكر وهي المرحلة الأولى من عملية البيع حتى 8 فيفري المقبل، ، على أن تنطلق المرحلة الثانية بعد حفل سحب قرعة البطولة المقررة في الفاتح من أفريل القادم، وتأتي بعدها المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

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