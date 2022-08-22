هذا عدد المصطافين في شواطئ سكيكدة منذ بداية الصيف

تجاوز عدد المصطافين في الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية سكيكدة 6 ملايين مصطاف، منذ بداية شهر جوان الماضي.

وحسب ما أفادت به خلية الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية يوم الإثنين في بيان، فقد وصل عدد المصطافين في شواطئ سكيكدة في الفترة ما بين 1 جوان و21 أوت 2022، إلى 6 ملايين و127 ألف و290 مصطاف.

بالمقابل، تدخلت ذات المصالح في 2.191 حادث غرق بالولاية، وأنقذت 1.159 منهم من حوادث غرق وشيكة، فيما توفي 23 شخصا غرقا في الفترة المذكورة، بينهم 10 غرقى في الشواطئ غير المحروسة.

هذه هي الولايات الـ3 الأكثر شعبية بين المصطافين في الجزائر

17 أوت 2022: أضحت شواطئ ولايات وهران وبومرداس وجيجل الأكثر شعبية بين المصطافين في الجزائر، منذ بداية موسم الاستجمام شهر جوان الماضي.

وحسب ما نشرته المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأربعاء، فقد عرفت شواطئ الولايات الساحلية المذكورة إقبالا قياسيا من المصطافين، حيث تمّت زيارة شواطئ هذه الولايات 37.5 مليون مرة في خلال شهرين.

وعادت حصة الأسد من تعداد المصطافين في شواطئ الجزائر، في الفترة الممتدة بين 16 جوان و16 أوت الجاري، للولايات الثلاثة المتوزّعة على غرب ووسط وشرق الشريط الساحلي للبلاد، بالشكل التالي:

1-وهران: 13 مليون مصطاف،

2-بومرداس: 12.5 مليون مصطاف،

3-جيجل: 12 مليون مصطاف.