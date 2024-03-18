هذا عدد المصلّين في جامع الجزائر يوم الجمعة الماضية

وصل عدد رواد جامع الجزائر في صلاة الجمعة الماضية، إلى 65 ألف مصلّ، حسب ما ذكره وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وبدأت إقامة صلاة الجمعة الأولى في جامع الجزائر، يوم 20 شعبان 1445ه، الموافق لـ1 مارس 2024م. بعد التدشين الرسمي لكافة مرافقه من قبل رئيس الجمهورية.

وقد خصّصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا) بهذه المناسبة، 49 حافلة موزّعة على 13 خط، لضمان نقل المصلّين ذهابا وإياب.

كما سخّرت إيتوزا حافلتين لتسهيل تنقل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراقبين لتوجيه المصلين. مع توزيع مطويات تحمل المعلومات اللازمة حول برنامج النقل نحو الجامع.

كما أعلنت ولاية الجزائر عن تخصيص 7 مواقف للسيارات بمحاذاة الجامع، تتّسع لما يزيد عن 8000 سيارة، لتسهيل تنقل المصلّين من داخل الولاية وخارجها.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.