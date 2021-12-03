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رياضة

هذا فحوى لقاء شرف الدين عمارة مع إنفانتينو

سليم.ع
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هذا فحوى لقاء شرف الدين عمارة مع إنفانتينو
ح.م
شرف الدين عمارة مع رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو،

التقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة مع رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، وكذا رئيس “الكاف” موتسيبي على هامش مباراة الجزائر والسودان، حيث تطرق الرجلان إلى مواضيع تهم الكرة الجزائرية.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى كرة القدم الجزائرية، وتطويرها إلى جانب المرافق الخاصة بها.

وأعرب رئيس الفيفا” ورئيس “الكاف” عن تعاون ومرافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا الإتحاد الإفريقي للعبة، وتجهيز مختلف المشاريع، وأبرز الرجلان الدور الريادي للجزائر في تطور الكرة الإفريقية.

ومن جهته رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، عبّر عن آماله خلال اللقاء، في أن تحظى الجزائر بتمثيل أكبر في مختلف الهيئات، سواء العربية أو الإفريقية أو العالمية، بصفتها دولة كبيرة في كرة القدم.

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