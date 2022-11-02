هذا ماجاء في كلمات غوتيريش وسال وعلييف في افتتاح قمة الجزائر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء، “حيوية” دور جامعة الدول العربية في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم.

جاء ذلك في كلمته لدى افتتاح أشغال القمة العربية في الجزائر، حيث أكد يقول:”الانقسامات الجغرافية السياسية تزداد، وأوجه التفاوت تتعمق. والتعاون هو السبيل الوحيد للمضي قدما، وللمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية دور حيوي تؤديه”.

وأضاف:”ينبغي ترسيخ الشراكة القوية والعميقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والعمل معا للنهوض بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

“ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم انقسامات جغرافية سياسية متزايدة، تصبح وحدة العالم العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى”، يردف غوتيريش، متابعا:”الانقسام يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي والإرهاب والتلاعب والفتن الطائفية”.

وعن القضية الفلسطينية، شدّد غويتيريش على ضرورة إنهاء “المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني”، مؤكدا أنه “لابد للسلام أن يتقدم، ولابد للاحتلال أن ينتهي”.

الاتحاد الإفريقي: الدفاع عن القضية الفلسطينية من المبادئ المشتركة بين الأفارقة والعرب

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال إن “الدفاع عن القضية الفلسطينية يعتبر من بين المبادئ المشتركة بين الأفارقة و الدول العربية”.

وقال سال في كلمته بنفس المناسبة:”نحن نسير معا من أجل تحقيق أهداف مشتركة، منها الدفاع عن القضية الفلسطينية. وهي قضية لا نزال ندافع عنها كما تفعله كافة دول الجامعة العربية”.