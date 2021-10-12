-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر
رياضة

هذا ماقاله رئيس الإتحاد البوركينابي للاعبي منتخب “الخيول”

سليم.ع
  • 383
  • 0
هذا ماقاله رئيس الإتحاد البوركينابي للاعبي منتخب “الخيول”
ح.م
رئيس اتحادية بوركينافاسو لازاري بانسي

هنأ رئيس اتحادية بوركينافاسو لازاري بانسي منتخب “الخيول”، بعد الفوز الثاني المحقق أمسية الاثنين أمام جيبوتي، وإحرازهم 6 نقاط من المباراة المزدوجة..

وحسب الصفحة الرسمية للإتحاد البوركينابي على “فايسبوك”، فإن بانسي أشاد بما قدمه اللاعبون والطاقم الفني، حيث قال : ” الهدف كان إحراز 6 نقاط من مباراتي جيبوتي، وقد تمكنتم من تحقيق ذلك، لقد أنجزتم المهمة بنجاح”.

وأضاف رئيس الإتحاد البوركينابي في حديثه: ” أبلغكم تهنئة وزير الشباب والرياضة، على النتائج المحرزة منذ بداية التصفيات، وسنسعى لتوفير كل الظروف من أجل مواصلة التألق في المباراتين المتبقيتين، والاقتراب من تحقيق هدف التأهل إلى المونديال”.

وتمكن منتخب بوركينافاسو من تصدر المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على جيبوتي بثنائية نظيفة تصفيات المونديال، في إنتظار نتيجة مباراة النيجر والجزائر أمسية الثلاثاء لحساب نفس الجولة.

مقالات ذات صلة
الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

الحرارة تُشير إلى 38 درجة لمّا تنطلق مباراة النيجر والجزائر!

بلماضي: سليماني مثال للاعبين الجزائريين وعلينا الحذر من النيجر

بلماضي: سليماني مثال للاعبين الجزائريين وعلينا الحذر من النيجر

الخضر بلغوا 30 مباراة من دون هزيمة ويعادلون رقم فرنسا

الخضر بلغوا 30 مباراة من دون هزيمة ويعادلون رقم فرنسا

اتحادية النيجر: بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر ..

اتحادية النيجر: بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر ..

الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

الجزائريون يُفسدون “عرس” ديلور!

“الخضر” يمطرون النيجر بسداسية وعازمون على التأكيد في نيامي

“الخضر” يمطرون النيجر بسداسية وعازمون على التأكيد في نيامي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد