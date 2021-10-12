هذا ماقاله رئيس الإتحاد البوركينابي للاعبي منتخب “الخيول”

هنأ رئيس اتحادية بوركينافاسو لازاري بانسي منتخب “الخيول”، بعد الفوز الثاني المحقق أمسية الاثنين أمام جيبوتي، وإحرازهم 6 نقاط من المباراة المزدوجة..

وحسب الصفحة الرسمية للإتحاد البوركينابي على “فايسبوك”، فإن بانسي أشاد بما قدمه اللاعبون والطاقم الفني، حيث قال : ” الهدف كان إحراز 6 نقاط من مباراتي جيبوتي، وقد تمكنتم من تحقيق ذلك، لقد أنجزتم المهمة بنجاح”.

وأضاف رئيس الإتحاد البوركينابي في حديثه: ” أبلغكم تهنئة وزير الشباب والرياضة، على النتائج المحرزة منذ بداية التصفيات، وسنسعى لتوفير كل الظروف من أجل مواصلة التألق في المباراتين المتبقيتين، والاقتراب من تحقيق هدف التأهل إلى المونديال”.

وتمكن منتخب بوركينافاسو من تصدر المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على جيبوتي بثنائية نظيفة تصفيات المونديال، في إنتظار نتيجة مباراة النيجر والجزائر أمسية الثلاثاء لحساب نفس الجولة.