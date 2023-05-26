-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذا ما أخذته ريانة برناوي معها للفضاء؟

جواهر الشروق
  • 504
  • 0
هذا ما أخذته ريانة برناوي معها للفضاء؟
ح.م
رائدة الفضاء السعودية

أعلنت رائدة الفضاء السعودية التي وصلت إلى المحطة الدولية على متن مركبة “دراغون كر” لشركة” سبيس إكس”، أنها اصطحبت معها أقراط جدتها.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تشير فيها ريانة برناوي إلى جدتها التي تربطها بها علاقة جيدة، حيث ذكرت سابقا أنها أول من أخبرته عن اختبارها للتجربة، رغم أنها كانت في الرياض بينما كانت جدتها في مدينة جدة السعودية.

وحققت الصورة التي نشرتها أول رائدة فضاء عربية عبر توتير إعجابات كثيرة وسط تمنيات المعلقين لها بعودة سالمة إلى وطنها، وفقا لـ” العربية”.

وتعتبر ريانة برناوي كواحدة من سعوديين اثنين اختيرت ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الخاصة الفضائية.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء إن المهمة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

تابعت الهيئة أن هذه المهمة ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

وعملت برناوي في مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث، وهي أخصائية في الأبحاث المخبرية وتمتلك خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

مقالات ذات صلة
الخارجية الأمريكية تنشر تغريدة هامة تخص النساء الحوامل

الخارجية الأمريكية تنشر تغريدة هامة تخص النساء الحوامل

هكذا تسببت حسناء بريطانية بأزمات خطيرة للاعبين مشهورين!

هكذا تسببت حسناء بريطانية بأزمات خطيرة للاعبين مشهورين!

زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز يثير الجدل.. هل هو تركي آل الشيخ؟

زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز يثير الجدل.. هل هو تركي آل الشيخ؟

نائبات يتبادلن اللكمات تحت قبة البرلمان لهذا السبب

نائبات يتبادلن اللكمات تحت قبة البرلمان لهذا السبب

فنانة جزائرية الأصل تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب

فنانة جزائرية الأصل تتجاوز مليار مشاهدة على يوتيوب

“لست عارضة أزياء”.. وزيرة الخارجية الليبية تثير الجدل بأناقتها!

“لست عارضة أزياء”.. وزيرة الخارجية الليبية تثير الجدل بأناقتها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد