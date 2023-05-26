هذا ما أخذته ريانة برناوي معها للفضاء؟

أعلنت رائدة الفضاء السعودية التي وصلت إلى المحطة الدولية على متن مركبة “دراغون كر” لشركة” سبيس إكس”، أنها اصطحبت معها أقراط جدتها.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تشير فيها ريانة برناوي إلى جدتها التي تربطها بها علاقة جيدة، حيث ذكرت سابقا أنها أول من أخبرته عن اختبارها للتجربة، رغم أنها كانت في الرياض بينما كانت جدتها في مدينة جدة السعودية.

وحققت الصورة التي نشرتها أول رائدة فضاء عربية عبر توتير إعجابات كثيرة وسط تمنيات المعلقين لها بعودة سالمة إلى وطنها، وفقا لـ” العربية”.

وتعتبر ريانة برناوي كواحدة من سعوديين اثنين اختيرت ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الخاصة الفضائية.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء إن المهمة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

تابعت الهيئة أن هذه المهمة ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

وعملت برناوي في مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث، وهي أخصائية في الأبحاث المخبرية وتمتلك خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.