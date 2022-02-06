هذا ما أعلنه الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة منتسبيه

شرع الصندوق الوطني للتقاعد في تطبيق السلم الجديد المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام 30.000 ألف دج.

وأفاد بيان للصندوق، الأحد، أنه “بناء على المادة 31 من قانون المالية 2022 في شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام ثلاثين ألف دينار جزائري 30.000 ألف دج، يعلن الصندوق الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق السلم الجديد وأن عملية صب المخلفات المالية لشهر جانفي 2022، الأحد 06 فيفري 2022 على أن يكون معاش شهر فيفري وفق السلم الجديد”.