هذا ما أعلنه جيش إيران بشأن سفن الدول الملتزمة بعقوبات أمريكا!

أعلن جيش إيران، اليوم الأحد باتخاذ إجراءات ردعية في حق سفن الدول الملتزمة بعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة ​أنباء تسنيم عن المتحدث باسم ​الجيش الإيراني ​محمد أكرمي نيا قوله ​إن “سفن الدول ​الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ​ستواجه صعوبات ​في عبور مضيق هرمز ‌اعتبارا ⁠من الآن”.

وفي سياق متصل، أفاد نواب إيرانيون بأنهم ​يعملون ​على ⁠صياغة مشروع قانون لإضفاء ​الطابع الرسمي ​على ⁠إدارة إيران لمضيق هرمز، ⁠يتضمن ​بنودا تحظر ​مرور سفن “الدول المعادية”، وفقا لرويترز.

وساد هدوء نسبي عند مضيق هرمز في وقت مبكر من اليوم الأحد بعد ‌هجمات متفرقة على مدار أيام، في وقت تنتظر فيه الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات السلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة إن واشنطن تتوقع ردا في غضون ساعات. لكن لا بوادر على تحرك من طهران بشأن المقترح الذي من شأنه إنهاء الحرب رسميا قبل بدء المحادثات حول القضايا الأكثر إثارة للجدل، ​بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

في ذات السياق، حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي، حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: “على الرغم من المكائد الأمريكية، فالحمد لله إن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا”.

وحذّر اللواء شكارتشي بعض دول المنطقة من “تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي”، قائلا: “أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة”.

من جهتها، هددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى السفن المعادية في حال وقوع أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية.

وكتبت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس: “تحذير! أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيواجه بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو”.

كما كتب قائد القوات الجوفضائية في الحري الثوري، اللواء سيد مجيد موسوي، على مواقع التواصل الاجتماعي: “صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري مقفلة على الأهداف الأمريكية في المنطقة وسفن العدو المعتدي، ونحن في انتظار أمر الإطلاق”.