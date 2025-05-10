هذا ما أكده بوتين خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني عباس

بوتين في استقبال عباس، 10 ماي 2025.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه اليوم السبت، 10 ماي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن “التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين”.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتينك” الروسية، أعرب بوتين خلال لقاءه عباس عن قلق روسيا إزاء الوضع في المنطقة، ملفتا “تربط شعبينا علاقات صداقة متينة. نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص”.

وعن تحقيق السلام قال بوتين خلال اللقاء الذي جمعه بعباس: “لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين”.

ليشير إلى أنه “للأسف، الوضع يزداد سوءا. لقد تحدثت للتو عن أزمة إنسانية، كارثة. وبالطبع، يتفاقم هذا الوضع بسبب قرارات حظر حتى المساعدات الإنسانية، وتوريد السلع الأساسية والكهرباء إلى قطاع غزة، وهو أمر مقلق للغاية”.

وبدوره شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم روسيا للشعب الفلسطيني، وقال “نعلم جيدا أن روسيا تدعم دائما العدالة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي”.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وصل يوم الخميس الماضي إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.