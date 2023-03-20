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هذا ما أمر به وزير التجارة استعدادا لشهر رمضان

الشروق أونلاين
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هذا ما أمر به وزير التجارة استعدادا لشهر رمضان
ح.م
وزير التجارة الطيب زيتوني

أسدى وزير التجارة الطيب زيتوني، جملة من التعليمات التي تهدف إلى تموين الأسواق بمختلف المنتوجات استعدادا لشهر رمضان.

وأسدى، الوزير، الأحد خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع اطارات ومدراء القطاع، وكذا مسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية  تعليمات للتحضير لشهر رمضان.

وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان  الكريم أمر الوزير بـ:

1- مضاعفة الجهود لتموين الأسواق بكل المواد الواسعة الاستهلاك لاسيما مادتي الزيت الغذائي والسميد

واشراك كل الفاعلين والشركاء من منظمات وجمعيات مهنية

2- التفريغ الفوري لمخزونات الخضر خاصة منتوج البصل بهدف خفض أسعاره في السوق وكذا الفواكه المخزنة.

3- مراقبة مدى تموين الأسواق الجوارية البالغ عددها 551 إلى غاية اليوم ، وضمان استمرار التزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين بهدف كسر الأسعار والمضاربة.

كما شدد الطيب زيتوني، خلال الاجتماع على ضرورة تقديم احصائيات دقيقة للرأي العام الوطني .

وأمر وزير التجارة بـ:

1- تحرير خروج السلع والبضائع والمعدات الموجهة للمصانع المتواجدة على مستوى الموانئ ، خاصة المتحصلة على رخص الاستيراد.

2- تسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الاقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم .

3- تبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين.

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