هذا ما أمر به وزير التربية لضمان سلامة التلاميذ

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بمباشرة عمليات تحسيسية لفائدة التلاميذ بإشراك أوليائهم، لأخذ كل تدابير الحيطة والحذر اللازمة للمحافظة على سلامتهم.

ودعا وزير التربية،خلال ترؤسه ندوة وطنية حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية عبر تقنية التحاضر عن بعد إلى الانخراط في مسعى يجعل من الأولياء شريكا فعليا في أمن وسلامة المتمدرسين بمحيط المؤسسات التعليمية وجوارها.

وأشار إلى أن ذلك يضمن تأمين اليقظة الجماعية ويجعل من كل وليّ حاضر بمحيط المدرسة معنيا أخلاقيا وتضامنيا بسلامة جميع التلاميذ.