هذا ما أنفقته ألمانيا على شعر “أنغيلا ميركل” ومكياجها

أنفقت الحكومة الألمانية على مكياج وشعر المستشارة السابقة أنجيلا ميركل منذ خروجها من منصب المستشارية عام 2021 نحو 55 ألف أورو.

ويتيح قانون ألماني وهو قانون حرية المعلومات لأي جهة طلب معلومات من هذا النوع، وأظهرت الوثائق التي نشرتها صحيفة Tagesspiegel الألمانية أن الحكومة الألمانية لا تزال تخصص لميركل عدّة نفقات.

ووفق تقرير سابق للصحيفة نفسها، فإن ميركل استغنت عن خدمات الشخص الذي كان يهتم بمكياجها، وهي حالياً تعتمد على فنانة مكياج ومصففة شعر تعمل لحسابها الخاص، وتعمل أيضاً كمصممة أزياء، متخذة من برلين مقراً لها.

وتؤمّن المستشارية تكاليف شعر ومكياج ميركل لارتباطاتها العامة والخاصة، وقدّمت المستشارة السابقة حتى الآن فاتورة بقيمة 17.200 يورو في 2023 وفاتورة بقيمة 37.780 يورو في 2022.

وقالت الصحيفة إن تلك النفقات “مرتبطة بأداء ميركل لواجبات رسمية مستمرة، بغض النظر عمّا إذا كانت عامة أو غير عامة”.

وأفاد التقرير أن المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس يكلّف الخزينة العامة نفقات لأسباب مشابهة. فحتى الآن أنفق ممثلون عن المستشارية 21.808 أورو على مصاريف تصفيف الشعر والمكياج، بينما وصل المبلغ إلى 39.910 أورو في 2022.