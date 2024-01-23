هذا ما أنفقه الجزائريون عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في 2023

أجرى زبائن البريد والبنوك الجزائرية أكثر من 3.9 مليون عملية دفع عبر أجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) سنة 2023، وفق ما تظهره بيانات حديثة لتجمع النقد الآلي.

وبلغت إجمالي القيمة المالية لعمليات الدفع عبر هذه الأجهزة طيلة السنة المذكورة، ما يفوق 3.5 مليار دينار، يضيف المصدر ذاته.

وكان تجمع النقد الآلي قد سجل سنة 2022 أكثر من 2.7 مليون عملية دفع، بقيمة إجمالية قدرت بـ 19.3 مليار دينار.

وسجّل أعلى مستوى لعمليات الدفع خلال الشهر الأخير من السنة بـ 401.389 عملية، بقيمة تزيد عن 3.1 مليار دينار.

كما تشير المعطيات إلى ارتفاع عدد أجهزة الدفع المستغلة عبر التراب الوطني، مع نهاية شهر ديسمبر 2023. بمقدار 53.191 جهاز مقابل 46.263 مع نهاية 2022.

وأنشئ تجمع النقد الآلي، وهو الهيئة المكلّفة بضبط النظام الوطني للدفع الإلكتروني بين البنوك، في عام 2014. وهو يتكون من 18 بنكا، بالإضافة إلى مؤسسة بريد الجزائر.