هذا ما أوصى به العقيد مراد مناري عشية رحيله

"الشروق" في منزل الشهيد بسطيف

تنقلت ” الشروق” إلى بلدية قصر الأبطال جنوب ولاية سطيف التي ينحدر منها “العقيد مناري مراد” البالغ من العمر 46 سنة، أين وجدنا الحزن يخيم على المنطقة، والكل متأثر، لفقدان “الكولونيل” مراد، المحبوب في كل بلدية قصر الأبطال، حيث، أكد، شقيقه إبراهيم في تصريح لـ”الشروق”، ان الشهيد “مراد” يوم السبت المنصرم، كان في المنزل العائلي، وكان يوصيه قبل مغادرة المنطقة صباحا باتجاه عمله، بأن ينقل والدته المريضة إلى تركيا للعلاج في إحدى المصحات الخاصة في إسطنبول، كما أوصاه، بأن يسعى خلال شهر رمضان الكريم القادم لنقل والديه إلى العمرة، وهي الوصايا التي قال بخصوصها إبراهيم بأنه سيعمل كل ما في وسعيه لتحقيق أمنية شقيقه الشهيد “مراد”. من جانبه والد الشهيد الذي وجدناه في حالة يرثى لها نظرا للمرض وتقدمه في السن وتأثره برحيل فلذة كبده، قال، بأن بنه “مراد”، كان بارا بوالديه.

وكان جثمان الشهيد “مناري مراد“، قد وصل إلى مسقط رأسه ببلدية قصر الأبطال، أين كان في انتظاره جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا على منزله المتواضع، لينقل بعدها جثمان “مراد” إلى مقبرة بن شراد بحي ذراع الميعاد بعين ولمان، أين ووري الثرى هناك، بحضور والي ولاية سطيف محمد أمين درامشي ونائب قائد الناحية العسكرية الخامسة، والمئات من سكان المنطقة وبعض زملائه في الجيش الذين تنقلوا من الغرب الجزائري إلى منطقة قصر الأبطال لحضور الجنازة ومشاركة عائلته أحزانهم.