هذا ما اتفقت عليه الجزائر والكويت بمناسبة زيارة الرئيس تبون

توجت زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الكويت بمجموعة من الاتفاقات التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

وجاء في البيان الختامي المشترك أنه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت الشقيقة، قام الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى الكويت يومي 22 و 23 فيفري 2022، تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

قد تميز اللقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون مع صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمباحثات التي أجراها مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالتوافق التام في الرؤى والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات.

كما أكدت المباحثات اعتزاز الطرفين بالمستوى المتميز الذى حققته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين في ظل المتابعة الدقيقة والدعم الكبير لقيادتيهما التي وجهت بهذه المناسبة بضرورة إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائي في كافة المجالات، أخذًا بعين الاعتبار التطور النوعي الذي حققه اقتصاد البلدين وما أفرزه من إمكانيات وفرص هائلة ينبغي استغلالها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.

وقد أكد الجانبان عزمهما على العمل في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية بينهما والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعكس عمقها ووضع الآليات المناسبة والاتفاقيات التي تعكس هذه الرغبة وترسخ التشاور والتنسيق السياسي وتشجيع الاستثمارات المباشرة للقطاعين العام والخاص، كما تم الاتفاق على

1- حث المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مع توجيه الحكومتين لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير الدعم اللازم والمناخ الأنسب لنجاح عمليات الاستثمار.

2- اتفق الطرفان على تعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات، كما أعرب الجانب الكويتي عن امتنانه لدعم الجزائر لمرشح دولة الكويت الذي تم انتخابه على رأس الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.

3- نوه الطرفان بالدور المتميز للجالية الجزائرية المقيمة بالكويت ومساهماتها النوعية في نهضة الكويت وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

4- استعرض الجانبان بالتشاور والتنسيق الأوضاع السائدة في العالم العربي وما تمليه من ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية.

5- ثمنت القيادة السياسية لدولة الكويت جهود الرئيس عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر، معربة عن دعمها التام واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل بهدف التوافق على مخرجات تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.

6- إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق واسترجاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

7- أطلع الرئيس عبد المجيد تبون أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالمساعي التي تبذلها الجزائر في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، استكمالا للجهود المخلصة التي بادرت بها عديد الدول العربية.

8- اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في مجال دعم مشاريع تنموية في الدول الافريقية ولاسيما دول الساحل والصحراء.

الرئيس تبون يتباحث مع أمير دولة الكويت

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد الطرفان خلال اللقاء عزمهما على العمل في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية، والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة تعكس عمقها

كم دعا الطرفان المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة بالبلدين، واتفقا على تعزيز الفرص الاستثمارية في مجال المحروقات.

وثمنت القيادة السياسية للكويت جهود الرئيس تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة وأعربت عن دعمها التام للمساهمة إنجاح القمة العربية

وأكد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأطلع الرئيس تبون أمير الكويت بمساعي الجزائر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

في 9 نقاط.. هذا أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع أفراد الجالية بالكويت

ويوم 22 فيفري 2022، التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء بالعاصمة الكويتية، بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بالكويت، على هامش الزيارة الرسمية التي شرع فيها.

وخلال هذا اللقاء، استمع رئيس الجمهورية الى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على اسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها.

وفيما يلي هذه أهم تصريحات رئيس الجمهورية:

1- رغم البعد الجغرافي، مع الخليج فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا و من يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا.

2- تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات، مشيرا إلى دور الجالية في هذا السياق، خصوصا من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر ومساهمتهم في جلب مشاريع و رجال أعمال من الكويت الى الجزائر.

3- اكد الرئيس على “الانفتاح الاقتصادي الجزائري”، مبرزا أن قانون الاستثمار “المرتقب إصداره خلال شهر”، سيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين، جزائريين أو أجانب، بتحقيق مشاريعهم و الاستفادة من أرباحها إمكانية تحويلها للخارج أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل “ما دامت معاملاتهم شفافة و في إطار القانون”.

4- أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة” هي “سلوكات و ليست أشخاص”، مؤكدا أن “التغيير يأتي من المجتمع” وأن الدولة “لا تغير بل تسير”.

5- شددالرئيس على ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من “الوعود الجوفاء” في هذا الشأن، مؤكدا سعيه لبناء اقتصاد “أكثر واقعية …اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه ويكون خلاقا فعلا للثروة و مناصب العمل”.

6- ضرورة التوجه نحو الشباب والمؤسسات الناشئة التي يجب ان تكون “أساس الاقتصاد” المبني على الرقمنة والذكاء.

7- وبخصوص انشغال الجالية الجزائرية بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان المقيمين بها، طمأن رئيس الجمهورية انه يعمل على إيجاد “صيغة” للتكفل الأمثل بهذا المطلب، مشيرا الى انه طلب من وزيرة التضامن و وزير العمل دراسة هاته المسألة للخروج باقتراحات.

8- وبخصوص إمكانية استثمار الصناديق السيادية لبعض الدول في الجزائر، أكد الرئيس أن هذه الصناديق “مرحب بها” اذا كانت هاته المشاريع تنموية و خلاقة للنمو.

9- أما فيما يخص مجال النقل، أكد رئيس الجمهورية انه “سيتم النظر مع الأشقاء الكويتيين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين”.

الرئيس تبون يصل الكويت في زيارة رسمية تدوم يومين

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر الثلاثاء، بدولة الكويت، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بالمطار الأميري، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و كبار المسؤولين في الدولة.

وخص رئيس الجمهورية و الوفد الوزاري المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات الأميرية، حيث استمع رئيس الجمهورية و ولي العهد إلى النشيدين الوطنيين واستعرضا تشكيلة من الحرس الأميري.

وتهدف هذه الزيارة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى “توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين”.