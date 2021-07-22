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هذا ما اتفق عليه إبراهيم بوغالي ونظيره التركي

الشروق أونلاين
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هذا ما اتفق عليه إبراهيم بوغالي ونظيره التركي

تلقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني،الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره مصطفى شنطوب رئيس المجلس الوطني التركي الكبير.

وجاء في بيان للمجلس عبر صفحته الرسمية على فايسبوك “بعدما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تطرقا إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لاسيما على المستوى البرلماني، حيث اتفقا على ضرورة مواصلة العمل، في المستقبل، لدعمها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى”.

وتابع البيان “شكلت هذه المحادثة فرصة للمسؤولين لاستعراض مستجدات الساحة الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الطرفان، بالمناسبة، استعداد الجزائر وتركيا لمواصلة دعم ونصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي والعمل في مختلف المحافل البرلمانية من أجل تمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

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