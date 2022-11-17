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اقتصاد

هذا ما اتفق عليه عرقاب وممثل مجمع إكينور النرويجي

الشروق أونلاين
  • 2005
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هذا ما اتفق عليه عرقاب وممثل مجمع إكينور النرويجي
ح.م
جانب من اللقاء

اتفق وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع وفد من المجمع النفطي النرويجي “إكينور” على تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع الطاقات المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية.

وجاء هذا خلال استقبال عرقاب، الخميس، لوفد عن المجمع النفطي النرويجي إكينور، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالتنقيب والإنتاج العالمي، آل كوك، وبحضور سفير النرويج بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد استعرض الطرفان، خلال اللقاء، حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ولا سيما استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي. كما أعربوا عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور، ولا سيما علاقات الشراكة بينهما في عين صالح وعين أميناس.

كما تم خلال اللقاء بحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين.حيث قدم الوزير لوفد إكينور، محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث والاستغلال في الجزائر. يضيف البيان.

وأشار البيان إلى أنه تمت دعوة إكينور مع سوناطراك، لاستكشاف طرق ووسائل لتعزيز وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة، على غرار، الحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS).

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مشاريع أخرى غير المحروقات في الجزائر، ولاسيما مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين والتكوين. يؤكد المصدر ذاته.

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