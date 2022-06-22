هذا ما اتفق عليه لعمامرة ووزير الخارجية الصحراء الغربية!

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، محمد سالم ولد السالك، حيث بحث الطرفان مستجدات القضية الصحراوية والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي بهدف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “في هذا الإطار، جدد الوزير ولد السالك عرفان وتقدير القيادة والشعب الصحراوي للموقف الجزائري المبدئي والثابت في الدفاع عن القضية الصحراوية“.

وأعرب في ذات السياق عن أطيب تمنياته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني مؤكدا على أهمية هذه المحطة الهامة ورمزيتها التاريخية بالنسبة للشعوب الإفريقية، لاسيما الشعب الصحراوي.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خاصة في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.

من جانبه، أكد لعمامرة وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الصحراوي لحين تحقيق مطالبه المشروعة وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.

اللقاء شكل فرصة أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، في سبيل استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.