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اقتصاد

هذا ما اتفق عليه وزير النقل مع المتعاملين حول التصدير نحو افريقيا

الشروق أونلاين
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هذا ما اتفق عليه وزير النقل مع المتعاملين حول التصدير نحو افريقيا
ح.م
جانب من اللقاء

دعا وزير النقل عيسى بكاي المتعاملين الاقتصادين إلى استغلال الخطوط البحرية نحو افريقيا من أجل تصدير المنتجات وخلق فرص للاستثمار والشراكة، من خلال انشاء فروع للمؤسسات الجزائرية.

واستقبل الوزير بكاي مجموعة من المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين الراغبين في التوجه نحو الأسواق الإفريقية خاصة بعد إطلاق الخط البحري بين الجزائر و موريتانيا نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب بيان للوزارة فقد قدم المتعاملون جملة من الإنشغالات والمقترحات، كما تم التطرق إلى الفرص المتوفرة في أسواق إفريقيا سواء تعلق الأمر في التصدير او الإستيراد، أو الإستثمار عن طريق إنشاء فروع للمؤسسات الجزائرية والتموقع داخلها.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن قطاع النقل مستعد لمرافقة المتعاملين في هذه الخطوة من خلال توفير كل الإمكانيات، خاصةً بعد إطلاق الخط البحري بين الجزائر ونواقشط، وكذا التوجه نحو السنغال كمرحلة ثانية.

كما وجه بكاي دعوة لكل المتعاملين الإقتصاديين لإستغلال هذه الخطوط البحرية والمساهمة في ديمومتها ومردوديتها، من خلال تصدير المنتجات الجزائرية والتفكير في إستيراد مختلف المواد الأولية التي تزخر بها القارة السمراء ما سيسمح برفع حجم التبادلات التجارية وخلق فرص للإستثمار والشراكة.

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