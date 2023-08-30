هذا ما استخرجه أطباء من دماغ امرأة أسترالية

استخرج أطباء استراليون دودة طفيلية حية من دماغ امرأة، وهي حالة غير مسبوقة عند البشر، حيث تكون موجودة عادة لدى الثعابين.

تم إدخال المرأة البالغة من العمر إلى المستشفى في أواخر 2021 بعد أن عانت لمدة ثلاثة أسابيع من آلام في البطن، أعقبها سعال جاف مستمر وحمى.

وبعد عدة أشهر، تطورت أعراضها إلى نسيان واكتئاب، وتم إرسالها إلى مستشفى في العاصمة الأسترالية، حيث كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن شيء غير عادي في الفص الأمامي الأيمن من دماغها.

تبين بعد الفحص الدقيق، أن المرأة تحمل في دماغها دودة طفيلية من نوع “أوفيداسكاريس روبرتسي” التي يبلغ طولها 8 سنتيمترات، وهي مستديرة الشكل.

وبحسب الباحثين، تعيش هذه الدودة الطفيلية عادة لدى حيوانات الكنغر والثعابين في أستراليا، ولكن لم يسبق رصد مثيل لها لدى البشر.

وقال الأخصائي في الأمراض المعدية سيناناياكي، إنه في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون المريضة مضيفا عرضيا للدودة، ويُشتبه في أن يرقاتها كانت موجودة في أعضاء أخرى في جسم المرأة، بما في ذلك الرئتين والكبد.

وتوقع الأطباء أن تكون المرأة الأسترالية أصيبت بالعدوى من طريق نباتات صالحة للأكل ربما كانت ملوثة بيرقات موجودة في الثعابين، حيث نجح فريق من الأطباء من استخراجها عن طريق عملية جراحية.