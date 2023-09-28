هذا ما اشترطه زيدان للعودة إلى الملاعب

وضع أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان شرطا، للالتحاق بِنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ويبتعد زيدان عن الحقل الكروي، منذ نهاية مهمّة تدريبه لِفريق ريال مدريد الإسباني في ماي 2021.

ووفقا لِإذاعة “فرانس بلو”، فإن إدارة نادي أولمبيك مرسيليا عرضت على زيدان منصب آخر، يتمثّل في “مدير رياضي”، يعتني من خلاله بِشقّ الانتدابات.

وأضافت أن “زيزو” اشترط جلب إدارة الأولمبيك للمُموّل السعودي، نظير إمضاء العقد. فيما أبدى المُستثمر الخليجي استعداده لِمنح غلاف مالي ضخم بِقيمة 300 مليون أورو، يُخصّص للانتدابات.

واستنادا إلى المصدر، فإن رجل الأعمال الأمريكي فرانك ماكور غير مُتحمّس لِبيع أسهم نادي الأولمبيك للسعوديين، على الأقلّ في هذه الفترة. وهو ما يحول دون عودة زيدان إلى الملاعب، وفريق مرسيليا المدينة حيث مسقط رأسه.

هذا وكانت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا قد عيّنت في الأيّام القليلة الماضية مدربا جديدا، مُمثّلا في التقني الإيطالي جينّارو غاتّوزو.