هذا ما اقترحه الرئيس الصيني للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط!

الرئيس الصيني شي جين بينغ

قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ، أربع مقترحات من أجل الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام صينية.

وقال تلفزيون الصين المركزي: “قدّم شي جين بينغ، 4 مقترحات للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيزهما”، وذلك خلال اجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان، في العاصمة بكين.

تجدر الإشارة إلى أن المقترحات، على وجه الخصوص، تشمل التمسك بمبدأ التعايش السلمي، واحترام سيادة دول المنطقة، والحفاظ على سيادة القانون الدولي، فضلًا عن تنسيق الأمن والتنمية.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي، في ⁠وقت تشهد المنطقة توترًا بعد فشل مفاوضات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ​المستمرة منذ ​أسابيع ضد إيران.

وبحسب المصدر، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

يذكر أن الجانب الإيراني كان طالب بعدة شروط، منها إرساء نظام جديد في مضيق هرمز بعد الحرب، ورفع العقوبات الغربية، والقبول بتخصيب اليورانيوم. في المقابل، كررت الإدارة الأميركية أكثر من مرة أنها لن تقبل إلا بفتح مضيق هرمز بشكل آمن وحر، ورفضت السماح لإيران بحيازة سلاح نووي أو تخصيب اليورانيوم.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين إيرانيين مطلعين، قولهم إن ثلاث نقاط خلاف رئيسية كانت السبب فى انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها أن نقاط الخلاف تمثلت في إعادة فتح مضيق هرمز؛ و تسليم مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب؛ ومطالبة إيران بالإفراج عن عائدات النفط المجمدة في الخارج.

