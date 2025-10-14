هذا ما بحثه آيت مسعودان مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة

باشر وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، عقد سلسلةً من اللقاءات التشاورية مع أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، خُصص الاجتماع للإستماع لجملةٍ من الانشغالات المهنية والاجتماعية الخاصة بهذه النقابة، حيث أكد آيت مسعودان أنّ مطالبهم ستحظى باهتمام بالغ، مجدّدًا في الوقت نفسه التزامه بمواصلة العمل من أجل تحسين أوضاع مستخدمي الصحة.

وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة المركزية المكلفة بالحوار، باعتبارها حلقةً أساسية في مسار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزًا أن هذا المسعى يهدف إلى تعزيز الثقة وترقية روح التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف.

كما شدد آيت مسعودان على أنّ التكفل بالمريض يظلّ في صميم السياسة الصحية للدولة، وأنّ الارتقاء بأداء جميع فئات القطاع يُعدّ ضمانةً أساسية لتحقيق الاهداف المنشودة.

ووأشار الوزير إلى أنّ هذا اللقاء سيكون متبوعًا بسلسلة من الاجتماعات مع باقي الشركاء الاجتماعيين في إطار برنامجٍ شاملٍ للاستماع إلى مختلف الانشغالات ودراستها ضمن مقاربةٍ تشاركية.

من جهته، عبّر رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية عن ثقته في قدرة الوزير على إحداث نقلة نوعية تُسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحسين ظروف العاملين بها.