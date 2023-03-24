هذا ما بحثه أيمن بن عبد الرحمان مع نجلاء بودن

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، حيث تطرق معها إلى “واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات”، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه “في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات”.

كما كانت المحادثات “فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه”، يضيف البيان.

وحسب البيان “أطلعت رئيسة الحكومة الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس”.

كما أبرز البيان أنه و”انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، أعرب الوزير الأول عن تضامن الجزائر التام مع الشقيقة تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد البيان ذاته، أنه بمناسبة هذه المحادثات “حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين”.