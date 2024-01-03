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الجزائر

هذا ما بحثه اجتماع الحكومة برئاسة العرباوي

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه اجتماع الحكومة برئاسة العرباوي

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد بيان للوزارة الأولى، أن الاجتماع خصص أيضا لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.

كما درس الاجتماع الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة.

 كما تناولت بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.

واستعرضت الحكومة التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

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