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اقتصاد

هذا ما بحثه الرئيس تبون مع العالم الجزائري كريم زغيب

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه الرئيس تبون مع العالم الجزائري كريم زغيب
لقطة شاشة (الرئاسة الجزائرية)
جانب من اللقاء.

عقب استقباله اليوم الثلاثاء، 8 أفريل، من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، قال العالم الجزائري، كريم زغيب، أنه تحدث مع الرئيس “مشاريع ملموسة” لإنتاج بطاريات الليثيوم، وهذا بمساهمة كل من وزارة الطاقة ومجمع “سوناريم”.

زغيب قال في تصريح صحفي، إنه تحدث مع الرئيس حول إنتاج هذه البطاريات كما تحدث حول مناجم الليتيوم والحديد والفوسفات.

أول خطوة في هذه الشعبة، حسب زغيب، هي انتاج حفض الفسفوريك، تليها إنتاج الكاثود، للتحول بعدها لإنتاج هذه البطاريات ثم السيارات الكهربائية.

زغيب أشار أن هذه الشعبة يمكن لها خلق أكثر من 50 ألف منصب شغل مباشر و100 منصب شغل غير مباشر.

كما لفت أن الجزائر تملك ما يكفي من الإمكانيات لنجاح هذه الشعبة، من يد عاملة ومعادن و1200 كيلومترا من الساحل، إضافة إلى الجامعات والمدارس التي يمكنها إنتاج الإطارات والمهندسين لتطوير صناعة هذه البطاريات، حسب تصريحه.

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