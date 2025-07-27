هذا ما بحثه الرئيس تبون مع المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي

عقب استقباله اليوم الأحد، 27 جويلية، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، أدلى المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولوس، بتصريح أمام الصحافة.

وقال بولس في مستهل كلمته “إنه لشرف عظيم لي أن أتواجد هنا في الجزائر نيابة عن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر”، واعتبر “هذه العلاقات ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة. وأود أن أعرب عن خالص تقديري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما.”

وأضاف أنه جدد مع الرئيس تبون التأكيد “على الروابط الراسخة التي تجمع بين الولايات المتحدة والجزائر، وأعربنا عن التزامنا القوي بتعزيز علاقاتنا في المجالات التجارية والأمنية وغيرها من القطاعات. كما شاركت مع الرئيس رؤية الرئيس ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة: تحقيق السلام وهزيمة الإرهاب وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والحوار.”

المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولوس، أضاف “كان من دواعي شرفي الاستماع عن كثب إلى وجهة نظر الرئيس تبون بشأن التحديات الحاسمة التي تواجه أفريقيا والمنطقة ككل، بالإضافة إلى الفرص العديدة التي تنتظرنا. ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل والعمل سوياً من أجل تعزيز السلام والاستقرار.”

ليتقدم بولس في كلمته بالشكر لوزير الخارجية أحمد عطاف الذي استقبله، ويلفت “نحن نقدر بشدة حوارنا المستمر بينما نعمل معا لمواجهة بعض من أصعب المشاكل في العالم، بما في ذلك خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لدينا مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاماً واستقراراً.”

بولس ذكر كذلك أنه تحدث مع الرئيس تبون والوزير عطاف “حول الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر في قطاع الطاقة وفي مختلف القطاعات الأخرى. لقد كانت هذه الزيارة مثمرة للغاية، وأتطلع إلى استكشاف سبل التعاون المشترك من أجل مستقبل مشرق وسلمي.”