هذا ما بحثه الفريق شنقريحة مع وزير الدفاع المصري أحمد زكي

التقى الفريق السعيد شنقريحة، الثلاثاء، على هامش مشاركته في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع بالقاهرة، الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، أين أبلغه حرص الجزائر على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء الأمن في المنطقة.

بيان وزارة الدفاع

في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، تم استقبال السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل السيد الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر العربية، حيث عبر السيد الفريق السعيد شنڨريحة لمضيفه عن بالغ امتنانه للدعوة الكريمة، التي تفضل بتوجيهها للجزائر، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع بالقاهرة.

كما حرص السيد الفريق على التذكير بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، حيث قدم خلالها الأشقاء المصريون، قيادة وشعبا، السند والدعم اللازمين للثورة الجزائرية. السيد الفريق أكد كذلك حرص الجزائر على العمل سويا، من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما، وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. في ختام اللقاء سلم السيد الفريق لمضيفه وثيقة عسكرية مهمة تتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر 1973 ممثلة باللواء الثامن المدرع.

إثر ذلك توجه السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له لمواصلة زيارة مختلف أجنحة معرض الدفاع “EDEX-2021” أين طاف بجناح فيدرالية روسيا واضطلع عن كثب على العديد من منظومات الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة المعروضة، كما خص السيد الفريق جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة، حيث تلقى شروحات وافية من ممثلي الشركات المصنعة.

بعد ذلك قام السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له بزيارة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أين كان في استقباله قائد الأكاديمية.

وبعد مراسم الاستقبال، قُدم للسيد الفريق، عرض حول تاريخ ومهام الأكاديمية، سمح له بأخذ فكرة عامة عن طبيعة المهام الموكلة لهذا الصرح التكويني الهام، لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات كبار ضباط القوات المسلحة وتأهيلهم لشغل المناصب العليا في قياداتها العملياتية والإستراتيجية. في ختام الزيارة، وقع السيد الفريق على السجل الذهبي للأكاديمية.

عقب ذلك، انتقل السيد الفريق والوفد المرافق له إلى الكلية الحربية، حيث كان في استقباله قائد الكلية.

وبعد مراسم الاستقبال، قُدم للسيد الفريق عرضا شاملا عن الكلية، تضمن مختلف التخصصات الملقنة وكذا المنهاج التعليمي المتبنى، إلى جانب التكوين العسكري المتبع، الذي يتوج المسار التعليمي في هذه المؤسسة الهامة، التي تتميز بتسخيرها الملائم للطاقات البشرية والوسائل المادية والبيداغوجية الملائمة.

في الأخير، وقع السيد الفريق على السجل الذهبي للكلية.

الفريق شنقريحة يبحث الوضع في المنطقة مع رئيس أركان الجيش المصري

بحث الفريق السعيد شنقريحة، الاثنين، على هامش مشاركته في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع بالقاهرة، الوضع السائد في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي، مع رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر.

بيان وزارة الدفاع

في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، حضر السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع “EDEX-2021” ، التي أشرف عليها رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي.

بعد مراسم الافتتاح، طاف السيد الفريق والوفد المرافق له، بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة، واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.

وعلى هامش المعرض، تم استقبال السيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل السيد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، حيث اغتنم السيد الفريق السعيد شنڨريحة هذه الفرصة لتبليغ مضيفه تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة المصرية، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح.

كما تطرق الطرفان إلى الوضع السائد في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي، وإلى التهديدات المتعددة الأبعاد، التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة برمتها، وتباحثا مطولا حول السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم جهود السلم والأمن على المستويين الإقليمي والقاري.

وشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، الأحد، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن زيارة الفريق شنقريحة إلى مصر تأتي لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021)، المقرر تنظيمها بالقاهرة من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2021.

كما أن هذه الزيارة، تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.