هذا ما بحثه بلاني مع السفير المنسق للأمم المتحدة بالجزائر

تحادث الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني، الخميس، مع السفير المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، ألخاندرو ألفاريز، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن “المسؤولين استعرضا علاقات التعاون بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة وآفاق تعزيزها في مختلف مجالات النشاط بالتعاون مع الصناديق والبرامج والمؤسسات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر”.

وتمحورت المحادثات حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مسألة الهجرة، حيث تمت الإشادة بالجهود التي تواصل في بذلها الجزائر التي أصبحت بلد وجهة وليس فقط معبرا للمهاجرين من جنوب الصحراء, سيما فيما يتعلق بتسيير تدفقات المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التعاون الدولي واحترام فعلي للكرامة الانسانية”، يضيف ذات المصدر.