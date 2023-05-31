هذا ما بحثه بلاني مع وزير الهجرة البريطاني

تحادث الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني، رفقة نائب وزير الداخلية البريطاني ووزير الهجرة روبرت جنريك، حول ضرورة العمل سويا لجعل مبادلات الأشخاص أكثر مرونة، لتقوية العلاقات بين البلدين

وجاء هذا خلال استقبال بلاني، الثلاثاء، لروبرت جنريك، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأشاد الطرفان، خلال هذا اللقاء، “بالديناميكية الايجابية والرفيعة التي تطبع العلاقات بين الجزائر والمملكة المتحدة، والتي تميزت بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لبناء شراكة متينة متعددة الأبعاد”، حسبما جاء في البيان.

كما عبرا عن ارتياحهما بشأن المحادثات “المثمرة التي أجراها وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مع وزير الدولة، اللورد أحمد ويمبلدون، خلال مراسم تتويج الملك شارل الثالث، حيث جدد الطرفان التزامهما التام برفع العلاقات إلى مستوى أكثر استراتيجية”.

وتناولت المحادثات أيضا، حسب المصدر ذاته، جانب التعاون بين البلدين في مجال الهجرة والتمثيليات القنصلية، “حيث تم التركيز على ضرورة العمل سويا لجعل مبادلات الأشخاص أكثر مرونة، لتقوية العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي تجمع البلدين”.

وبهذا كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول “تحديات الهجرة والتركيز خاصة على ضرورة وضع مقاربة شاملة بعيدة المدى لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية”، حسب المصدر ذاته.

ومن جهة أخرى، استعرض الطرفان قضايا إقليمية عديدة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة للوضع الأمني في المنطقة.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، “تم التركيز على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا والرامية الى اعادة بعث المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، قصد التوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.