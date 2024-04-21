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اقتصاد

هذا ما بحثه بن طالب مع مدير عام منظمة العمل الدولية

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه بن طالب مع مدير عام منظمة العمل الدولية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير العمل والتشغيل الاجتماعي فيصل بن طالب المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو بمقر الوزارة.

وأفاد بيان للوزارة، الأحد، أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر فيما يخص تعزيز العمل اللائق والحوار والحماية الاجتماعيين.

من جهته، ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو التجربة الرائدة للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي، منوها  بالعلاقات الجيدة التي تربط المنظمة بالجزائر في المجالات العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا استعداد المنظمة التام لتدعيم هذا التعاون وتعزيزه.

 كما عرض الوزير تجربة الجزائر في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي مركزا على المكاسب المحققة لفائدة العمال في مجال الضمان الاجتماعي والعمل اللائق والتطورات التي عرفتها آليات التشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، التي تحتضن مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي منذ سنة 1967، تربطها برامج  تعاون متعددة مع مكتب العمل الدولي،  كما تعد من الدول الرائدة في مجال تعزيز الحوار والحماية الاجتماعيين، تكريسا لمبدأ الدولة الاجتماعية المبني على قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية.

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