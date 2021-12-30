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هذا ما بحثه بوغالي مع الوفد البرلماني الموريتاني

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه بوغالي مع الوفد البرلماني الموريتاني
ح.م
بوغالي رفقة رئيس الوفد البرلماني الموريتاني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الخميس، الوفد البرلماني الموريتاني حيث تباحث الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” كتب بوغالي “سعدت اليوم باستقبال الوفد البرلماني الموريتاني برئاسة السيد المختار ولد أخليفة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية”.

وأكد أن هذا اللقاء “سمح بالتأكيد على إرادتنا المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وحل، الأربعاء، وفد برلماني موريتاني،  بالجزائر في زيارة رسمية تدوم الى غاية الثالث من شهر يناير القادم، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وكان في استقبال الوفد الموريتاني الذي يرأسه المختار ولد أخليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، رفقة أعضاء من اللجنة.

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