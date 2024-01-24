هذا ما بحثه رخروخ مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين

استقبل وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، وفدا من المتعاملين الإقتصاديين ورجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، ترأس الوفد كل من ديفيد ويلهام، رئيس إدارة مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، وإسماعيل شيخون، في حين حضر اللقاء الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية.

وبالمناسبة، ناقش الطرفان، حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وآفاق تعزيزها، حيث تم التأكيد على “الرغبة في تكثيف التعاون، وتفعيل الفرص المتاحة لترقية الشراكة الثنائية في مختلف مجالات القطاع”.

وعليه، حث رخروخ أعضاء الوفد الأمريكي على “استغلال فرص الاستثمار المتنوعة والمتاحة من خلال تجسيد مشاريع مشتركة في ميدان المنشآت القاعدية والبنى التحتية، وهذا في ظل المزايا التي تمنحها بلادنا للمستثمرين الأجانب”.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالمشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية من موانئ وطرقات وسكك حديدية، مضيفا بأن “بلادنا تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير منشآت السكك الحديدية من خلال مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها”.

ومن جانبه، أعرب الوفد الأمريكي، بعد استماعه لمختلف العروض المقدمة حول المشاريع المهيكلة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عن “اهتمامه بالمشاركة الفعلية في تجسيد برنامج الاستثمار في الجزائر على ضوء وجود مناخ استثماري ملائم”، وفق البيان.