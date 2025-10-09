هذا ما بحثه رزيق مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين

خلال استقباله لوفد من الجمعية:

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس 9 أكتوبر، وفدا عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث تم التطرق الى سبل تطوير نشاط هذه الفئة وتحفيزها على المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، يندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والذي تم من خلاله مناقشة سبل تطوير نشاط التجار والحرفيين وتحفيزهم على المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات.

وأكد الوزير أن المسعى يأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات عبر مرافقة ودعم كل المتعاملين الاقتصاديين والتجار والحرفيين.

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، عبر من جانبه عن تقدير الجمعية لروح الانفتاح والتنسيق والحوار التي تنتهجها الوزارة، مؤكدا استعداد جمعيته الدائم للتعاون وتقديم مقترحات بناءة.