هذا ما بحثه رزيق مع السفير القطري

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، الخميس، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وأفاد بيان للوزارة أنه خلال اللقاء، تم التطرق إلى آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية على غرار الصناعة، الفلاحة، والتجارة، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في بعض المشاريع الاستثمارية القطرية في الجزائر.

كما تناول اللقاء التحضير لإقامة معرض المنتجات الجزائرية بدولة قطر خلال الأشهر المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في الترويج للمنتج الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق القطرية والخليجية بصفة عامة.

وتم الاتفاق على التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لضمان نجاح المعرض من حيث التنظيم والمشاركة ونوعية المنتجات المعروضة.