-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذا ما بحثه رزيق مع السفير القطري

الشروق أونلاين
  • 169
  • 0
هذا ما بحثه رزيق مع السفير القطري
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، الخميس، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة.

وأفاد بيان للوزارة أنه خلال اللقاء، تم التطرق إلى آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية على غرار الصناعة، الفلاحة، والتجارة، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في بعض المشاريع الاستثمارية القطرية في الجزائر.

كما تناول اللقاء التحضير لإقامة معرض المنتجات الجزائرية بدولة قطر خلال الأشهر المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في الترويج للمنتج الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لولوج السوق القطرية والخليجية بصفة عامة.

 وتم الاتفاق على التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لضمان نجاح المعرض من حيث التنظيم والمشاركة ونوعية المنتجات المعروضة.

مقالات ذات صلة
ضوء أوروبي أخضر لمشروع جزائري-إيطالي ضخم!

ضوء أوروبي أخضر لمشروع جزائري-إيطالي ضخم!

وزير النقل يكشف عن استعادة 12 قطار من نوع كوراديا 

وزير النقل يكشف عن استعادة 12 قطار من نوع كوراديا 

توقعات حديثة بانخفاض واردات الجزائر من القمح خلال موسم 2024-2025

توقعات حديثة بانخفاض واردات الجزائر من القمح خلال موسم 2024-2025

22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني

22.5 مليون سنتيم إعانة لتركيب أسطح عاكسة بالمباني

مناصب الشغل بالمئات.. مجمع سونارم يعِد بإقلاع تنموي في بجاية

مناصب الشغل بالمئات.. مجمع سونارم يعِد بإقلاع تنموي في بجاية

تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ”كيس النقود”!

تنفيذ 21 إجراء لتقليص استخدام الجزائريين لـ”كيس النقود”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد