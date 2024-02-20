هذا ما بحثه سفير الجزائر بفرنسا مع رؤساء المراكز القنصلية

ترأس سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، الإثنين بمقر السفارة اجتماعا تنسيقيا ضم جميع القناصل العامين وقناصل الجزائر بفرنسا.

وحسب بيان للسفارة، فإن اللقاء الأول الذي يُعقد سنة 2024، جاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة لمعالجة الانشغالات التي تمس الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وقد سمح هذا الاجتماع باستعراض التطورات المحققة في إطار المساعي الرامية لتحسين الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات تجاه هذه الفئة من المواطنين الجزائريين.

كما أتاح الاجتماع بتحديد التحديات المطروحة في هذا المجال وكذا الاستجابات المناسبة لضمان تكفل أحسن بتطلعات المواطنين بفرنسا.

وفي هذا الخصوص، تم إيلاء أهمية بالغة لمرافقة المغتربين بغية السماح لهم بالمساهمة كليا في بناء الجزائر الجديدة. يضيف البيان.