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اقتصاد

هذا ما بحثه عرقاب مع السفيرة التركية بالجزائر

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه عرقاب مع السفيرة التركية بالجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأربعاء، رفقة سفيرة تركيا لدى الجزائر، ماهينور أوزدميرجوكتاش، سبل تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة فقد استقبل عرقاب بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السفيرة التركية حيث تطرق الطرفان للعلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وفرص الاستثمار الناتجة عن أعمال الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية، المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 نوفمبر 2021.

وأوضح البمصدر ذاته أنه قد تم بالمناسبة استعراض المشاريع الجارية مع مجمع سوناطراك وكذلك العلاقات التجارية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المميع وغاز البترول المميع، وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية في نشاطات المنبع.

كما تناول الجانبان علاقات التعاون والشراكة في قطاع المناجم بالجزائر، لا سيما في مجال التنقيب وتحويل الموارد المعدنية، يضيف البيان.

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