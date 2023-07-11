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هذا ما بحثه عرقاب مع رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه عرقاب مع رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي
ح.م
جانب من اللقاء

تطرق وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة  رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إلى التحضيرات المتعلقة بمنتدى الاستثمار المقرر عقده في واشنطن.

وجاء هذا خلال استقبال عرقاب، الثلاثاء ، لرئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي ، اسماعيل شيخون، حيث تركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع والشركات الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم.

كما بحث الطرفان آفاق تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات الجديدة والمتجددة، والمناجم.

من جهة أخرى، تطرق الجانبان للتحضيرات المتعلقة بالمنتدى الأعمال الجزائري الأمريكي حول الاستثمار، والمقرر عقده في واشنطن في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023.

وحسب بيان للوزارة سيحضر المنتدى وفد كبير يضم كبار المسؤولين في قطاع الطاقة والمناجم، بهدف بحث، مع الطرف الأمريكي، مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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