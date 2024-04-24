هذا ما بحثه عرقاب مع مديرة شركة “هاربور إنرجي” البريطانية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،الأربعاء ، المديرة التنفيذية للشركة البريطانية “هاربور إنرجي” ليندة كوك.

وقال بيان للوزارة أن الطرفين ناقشا فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وكذا استغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع سوناطراك.

كما أشار الطرفان إلى مكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال الصناعات البترولية والغازية وكذا خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية.

كما نوه الجانبان بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين سوناطراك وهاربور إنرجي وإقامة شراكات متبادلة المنفعة بالجزائر وخارج الجزائر، سيما في إطار استراتيجية سوناطراك لتعزيز تواجدها في الاسواق العالمية على غرار السوق الافريقية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أوضاع السوق العالمية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.

كما أعربت كوك عن الاهتمام الكبير ل”هاربور إنرجي” بقطاع الطاقة بالجزائر ورغبتها في تحديد مشاريع ملموسة في مجال المحروقات وتواجدها بالجزائر في ظل تواجد مناخ استثماري ملائم.