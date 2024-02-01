هذا ما بحثه عرقاب مع مسؤول بالمفوضية الأوروبية

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، رئيس قسم شمال إفريقيا في الإدارة العامة للجوار بالمفوضية الأوروبية، فلوريان ارماكورا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأفاد بيان للوزارة أن اللقاء الذي جرى، الأربعاء، بمقر الوزارة بحضور اطاراتها وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر, تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وشكل اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي الطاقوي وافاق تعزيزه ولاسيما فيما يخص تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، تطوير الهيدروجين والانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية وترقية ودعم الاستثمار في هذه المجالات.

وتمت مناقشة أوجه أخرى للتعاون على غرار تسويق الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الميثان في صناعة الغاز، وكذا الربط الكهربائي بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى التأكيد على أهمية مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين South2 Corridor لربط الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا, المانيا والنمسا من اجل تصدير هذا المورد في المستقبل.

كما تباحث الجانبان سبل توسيع التعاون في مجال استكشاف وإنتاج واستخدام الموارد المنجمية النادرة, لاسيما التي تدخل في صناعة تركيب المكونات لإنتاج أو تخزين الطاقة المتجددة.

من جهته، رحب ارماكورا بالتقدم المحرز من خلال اللقاءات والتبادلات المختلفة، مؤكدا على مواصلة الحوار والشراكة الاستراتيجية مع الجزائر لإدراج مواضيع أخرى هامة في مجال الطاقة من أجل منفعة متبادلة.

وأكد أيضا على أهمية الجزائر من حيث كونها شريكا استراتيجيا وموثوقا من خلال التموين الطاقوي للاتحاد الأوروبي وبالأخص الغاز الطبيعي.