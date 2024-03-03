-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذا ما بحثه عرقاب مع نظيره العماني

الشروق أونلاين
  • 184
  • 0
هذا ما بحثه عرقاب مع نظيره العماني
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، سالم العوفي، بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لسوناطراك.

وأضح بيان للوزارة، الأحد، أن وزير الطاقة والمعادن العماني، أشاد بهذه المناسبة، بنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، مهنأ الجزائر على ما قامت به لإنجاح القمة التي جرت في أحسن الظروف.

كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال الصناعة الغازية والنفطية وسبل تعزيزها، وكذا في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، والبتروكيمياء، من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك والشركات العمانية على غرار شركة أبراج.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا التكوين.

مقالات ذات صلة
بيان هام من وزارة التجارة لهذه الفئة

بيان هام من وزارة التجارة لهذه الفئة

307 وعاء عقاري معروض للاستثمار وطنيا

307 وعاء عقاري معروض للاستثمار وطنيا

توسع المنتدى.. دعم لرؤية الجزائر وتوافق بين الأعضاء

توسع المنتدى.. دعم لرؤية الجزائر وتوافق بين الأعضاء

مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.. هذا ما أكده عرقاب

مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.. هذا ما أكده عرقاب

وزير الطاقة: التكنولوجيا ستكون حاسمة لمستقبل الغاز الطبيعي

وزير الطاقة: التكنولوجيا ستكون حاسمة لمستقبل الغاز الطبيعي

عرقاب يبحث مع الوزير النيجيري للموارد النفطية سبل تعزيز التعاون مع نيجيريا

عرقاب يبحث مع الوزير النيجيري للموارد النفطية سبل تعزيز التعاون مع نيجيريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد