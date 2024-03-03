هذا ما بحثه عرقاب مع نظيره العماني

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، سالم العوفي، بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لسوناطراك.

وأضح بيان للوزارة، الأحد، أن وزير الطاقة والمعادن العماني، أشاد بهذه المناسبة، بنجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، مهنأ الجزائر على ما قامت به لإنجاح القمة التي جرت في أحسن الظروف.

كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين التي توصف بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في مجال الصناعة الغازية والنفطية وسبل تعزيزها، وكذا في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها، والبتروكيمياء، من خلال تعزيز التعاون بين سوناطراك والشركات العمانية على غرار شركة أبراج.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا التكوين.