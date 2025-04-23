هذا ما بحثه عطاف رفقة نظيرته السويدية

أجرى وزير الدولة، وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء بستوكهولم، محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها.

وحسب بيان للخارجية، أعقبت المحادثات الثنائية جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين، سمحت بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور وأبعاد العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على العمل من أجل الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما.

وعلى صعيد المستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تباحث الوزيران وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في كل من منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب الحرب الروسية-الأكرانية، حيث أكدا على تناغم مواقف البلدين المستندة إلى المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

كما نوه عطاف ونظيرته السويدية بسعي البلدين الدائم لترقية حلول سلمية للأزمات والصراعات والحروب التي تهدد السلم والأمن الدوليين.