هذا ما بحثه عطاف مع رئيسة ناميبيا بنيويورك

أجرى وزير الدولة، وزير الخارجية، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء بنيويورك، مقابلة مع رئيسة جمهورية ناميبيا، نيتومبو ناندي-ينداتواه، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق ما أورده بيان للوزارة، “حملت رئيسة ناميبيا الوزير أحمد عطاف نقل تحياتها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورغبتها في العمل معه على تطوير العلاقات بين البلدين بما يتماشى مع الرصيد التاريخي الذي يجمعهما بفضل دعم الجزائر الثمين لكفاح الشعب الناميبي من أجل الاستقلال”.

وبدوره، نقل وزير الدولة “تحيات رئيس الجمهورية للرئيسة نيتومبو ناندي-ينداتواه وأبلغها بتطلعه للعمل سويا معها من أجل إضفاء المزيد من الزخم على علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تربط بين الطرفين”.

وقد سمح اللقاء بـ “تناول مختلف أبعاد ومحاور العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر وناميبيا وبحث سبل الرقي بها إلى أسمى الآفاق المتاحة، تماشيا مع الإرادة القوية التي تحذو قائدي البلدين في توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات”، يضيف ذات المصدر.

كما تم “استعراض عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق البيني بالمحافل الدولية خدمة للقضايا العادلة في القارة الإفريقية وفي العالم بأسره، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”، كما جاء في البيان.