الجزائر

هذا ما بحثه عطاف مع نظيره الإيطالي

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، مستجدات الوضع في الشرق الأوسط وكذا التصعيد الذي يتعرض له لبنان.

وجرى هذا خلال مكالمة هاتفية تلقاها، مساء الأربعاء، أحمد عطاف، من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، أنطونيو تاياني، حسب ما أورده بيان لوزارة الخارجية.

وتناول الاتصال “التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث جدد الطرفان ترحيبهما بتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية”، مؤكدين على “ضرورة البناء عليه بما يفضي إلى تحقيق أمن دائم واستقرار مستدام في المنطقة”.

كما أعرب الطرفان عن “انشغالهما العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية التي لا يزال يتعرض لها لبنان الشقيق”، مشددين على “أهمية حشد جهود المجتمع الدولي لوضع حد لها، بما يحفظ سيادة لبنان واستقراره، ويصون المنطقة برمتها من مخاطر العودة إلى التصعيد العسكري”، يضيف بيان الوزارة.

