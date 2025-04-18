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الجزائر

هذا ما بحثه عطاف مع نظيره المصري  

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه عطاف مع نظيره المصري  

استقبل، الخميس، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وأفاد بيان للخارجية، أن اللقاء شكل “فرصة لاستعراض مختلف محاور وأبعاد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم عليها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة، لا سيما تلك المتعلقة باللجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية”.

كما ناقش الوزيران “مختلف القضايا الراهنة في جوارهما الإقليمي وعلى وجه الخصوص المخاطر الوجودية التي تهدد القضية الفلسطينية وكذا التطورات المشهودة في دولة ليبيا الشقيقة, فضلا عن الأزمات التي تهدد العديد من الأقطار العربية”.

وبهذا الخصوص، أكد الوزيران على “ضرورة تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف فضاءات انتمائهما المشتركة عربيا وإفريقيا”,

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