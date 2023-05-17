هذا ما بحثه عطاف ونظيره المصري سامح شكري

بحث وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بجدة، مع نظيره المصري سامح شكري الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان لوزارة الخاريجة، الأربعاء، أن اللقاء تم فيه استعراض سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-المصرية وآفاق الرقي بها إلى أعلى المراتب المتاحة تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو رئيسي البلدين.

كما تطرق الطرفان إلى مختلف الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية بجدة.

وفي ختام محادثاتهما،اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين الشقيقين على تكثيف الجهود لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بانتظام حول المستجدات والتطورات على الصعيدين العربي والافريقي.