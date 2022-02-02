هذا ما بحثه عقيلة صالح مع سليمان شنين

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، الأربعاء، السفير سليمان شنين الذي أكد دعم الجزائر للمجلس كونه السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي “التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء سعادة السفير الجزائري لدى ليبيا السيد سليمان شنين بحضور وزير الخارجية الليبي الأسبق الدكتور عبد الهادي الحويج”.

من جانبه، أكد شنين موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب لكونه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد.