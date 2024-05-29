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اقتصاد

هذا ما بحثه عون مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه عون مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق, أرنييستوا ماكس تونيلا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير عون أبرز المقومات التي يزخر بها قطاع الصناعة بمختلف مجالاته، حيث  أكد ”أن الجزائر باتت من الدول التي تصدر العديد من المنتجات للدول الإفريقية”.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون الهامة في مجال الصناعة بمختلف فروعها، حيث أكد عون أنه ”سيتم تنصيب لجنة مختصة لدراسة النقاط المشتركة بين البلدين وتحديد أهم المشاريع التي يمكن تجسيدها في المجال الصناعي”.

من جانبه، أشاد الوزير الموزمبيقي ”بالقفزة النوعية” التي حققتها الجزائر في المجال الصناعي وأكد على ضرورة تبادل الخبرات والتعاون من خلال هذه اللجنة في ظل العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

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